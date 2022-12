Willem II op zoek naar ’extraverte trainer’

De technisch directeur van de Tilburgse club lichtte dinsdagochtend het ontslag van Hofland toe. „De stand op de ranglijst en te weinig punten zijn de oorzaken”, zei Jacobs, die het een moeilijk besluit vond. „Hofland is een gouwe gozer. Dat maakt het zo moeilijk. Na de wedstrijd tegen NAC gaf hij in een interview aan zich leeg te voelen. We hebben daar zondagavond over gepraat en maandag opnieuw. Dat we weg zakten in gedeelten van wedstrijden was een repeterend patroon. Dat zagen we op de langere termijn niet verbeteren met de huidige staf.”

Jacobs gaat nu aan de slag om ’zo snel als het kan en zo langzaam als het moet’ een nieuwe staf te formeren. Daarbij is ook algemeen directeur Martin van Geel betrokken. Tegen De Graafschap zit vrijdag assistent-trainer Reinier Robbemond nog als verantwoordelijke op de bank.

De toekomstig trainer van Willem II mag samen met de staf bepalen op welke manier Willem II gaat spelen. „Het Tilburgse publiek wil aanvallend en attractief voetbal zien”, zegt Jacobs, doelend op het 4-3-3 systeem dat altijd het handelsmerk is geweest van Willem II. „Natuurlijk gaat de voorkeur uit naar het systeem waarmee de club in het verleden succesvol is geweest. Maar als we moeten kiezen tussen een gemarkeerde buitenspeler of een goede spits dan kiezen we voor een goede spits. Het systeem is niet heilig. En formaties kun je op verschillende manieren interpreteren.”