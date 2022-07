Premium Het beste van De Telegraaf

Smaakmaker Felice Albers studeert tijdens WK hockey ook nog even af

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Felice Albers, afgelopen vrijdag afgestudeerd aan de Hoge School van Amsterdam, treedt vanavond met Oranje aan tegen België. Ⓒ Foto’s Getty Images

AMSTELVEEN - Felice Albers (22) kende ondanks een seizoen vol blessureleed en te hooggespannen verwachtingen een uitstekende eerste week van het WK hockey. Met Oranje plaatste de jonge smaakmaker zich soeverein voor de kwartfinale, waarna ze tijdens het toernooi ook nog even afstudeerde aan de Hoge School van Amsterdam. Vanavond wacht in het ’Wagener’ outsider België. Albers is er klaar voor: „De vorm is er weer.”