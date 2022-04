Jan Vertonghen maant FIFA tot actie: ’Zuivere speeltijd en rood bij schwalbes’

Jan Vertonghen. Ⓒ ANP/HH

Jan Vertonghen is de schwalbes en het vele tijdrekken meer dan zat. De Belgisch recordinternational beklaagt zich in enkele tweets over het vele spelbederf in het hedendaagse voetbal en vindt dat de FIFA snel moet ingrijpen.