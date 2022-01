Uitgefloten directeur Australian Open wuift kritiek na Novak Djokovic-gate weg

De 60-jarige Zuid-Afrikaan werd donderdag uitgefloten toen hij zich voor het eerst tijdens het toernooi op de baan liet zien, bij het afscheid van de Australische tennisster Sam Stosur. Op de vraag of hij aan opstappen denkt, antwoordde Tiley resoluut „nee.”

„We focussen ons op het organiseren van een geweldig evenement. Ik ben heel trots op wat ons team tot nu toe heeft gedaan”, zei Tiley bij Channel 9. Hij ging vragen over Djokovic vooral uit de weg. „We focussen ons nu op dit toernooi. We zitten op dag vier, de fans genieten volop en we kijken uit naar nog tien dagen geweldig tennis.”

Bekijk ook: Australische rechters wezen álle argumenten Novak Djokovic af

’Djokovic financieel geholpen’

Hoewel Djokovic zich niet heeft laten vaccineren, vloog hij begin deze maand toch naar Melbourne. De nummer 1 van de wereld had naar eigen zeggen een medische vrijstelling gekregen. Na twee rechtszaken op Australische bodem moest de Servische tennisser uiteindelijk het land verlaten, één dag voor de start van het grandslamtoernooi. Tiley zou Djokovic als voorzitter van de Australische tennisbond en toernooidirecteur van de Australian Open verkeerd hebben geïnformeerd over de voorwaarden om mee te doen.

Volgens Australische media heeft de organisatie Djokovic financieel geholpen met diens juridische strijd en ook zijn reiskosten betaald. „We gaan niet in op details van onze financiële afspraken met spelers”, aldus Tiley. „Maar deze verhalen zijn simpelweg onjuist.”

De organisatie krijgt van spelers ook kritiek op het coronaprotocol en gebrek aan tests, volgens Tiley ten onrechte. „Ons protocol is rigoureuzer dan normaal. De spelers moesten allemaal een test doen voor vertrek en tussen de vijf en zeven dagen na aankomst nogmaals. Ze kunnen zelftests ophalen in het hotel of hier op Melbourne Park. Ze dragen mondkapjes en houden afstand, dat werkt allemaal goed. Dit alles is niet alleen om de spelers veilig te houden, maar om heel Victoria veilig te houden”, aldus Tiley, doelend op de staat waarvan Melbourne de hoofdstad is.