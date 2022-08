PSV’er Savio glundert na debuut bij beloften: ’Mooiste dag in m’n leven’

Het was een bescheiden debuut, op het tweede niveau, voor de speler die de laatste tijd de Braziliaanse Serie A en de Copa Libertadores gewend was. Een beetje onwennig ook. Maar met een paar acties liet het 18-jarige talent zien dat PSV veel plezier aan hem gaat beleven. Twee keer besloot hij een solo-actie met een schot met zijn sterke linkerbeen. Beide keren ging de bal net voorlangs.

Verder legde Savio een bal dood op zijn voet. Het fraaiste staaltje liet hij vlak voor de rust zien. Savio controleerde de bal met zijn rug door de spieren even te spannen. „Dat soort dingen zul je van mij straks ook in de Eredivisie gaan zien”, zei hij. „Ik doe het niet om mensen te kleineren. Het zit in mijn manier van voetballen opgesloten”, aldus Savio, die de komende weken bij Jong PSV het aantal speelminuten steeds zal uitbouwen.

PSV heeft er alles aan gedaan om het de voetballer zo comfortabel mogelijk te maken. Samen met zijn ouders betrok hij deze week een woning in Best, onder de rook van Eindhoven. Het is de bedoeling dat zijn vader en moeder daar blijven wonen.

Adil Ramzi, de nieuwe trainer van Jong PSV, had Savio deze week twee dagen onder zijn hoede. Samen met Jarrad Branthwaite, de Engelsman, die ook zijn debuut maakte in het Nederlandse competitievoetbal en eveneens een goede indruk achterliet. „Je zag op de training meteen de kwaliteit. Het zijn twee spelers waar PSV enorm veel plezier aan gaat beleven. Savio moet fysiek nog sterker worden, maar dat kan heel snel gaan”, aldus Ramzi over het duo dat zaterdag waarschijnlijk aansluit bij de selectie voor de ouverture van PSV 1 tegen Emmen.

