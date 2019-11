Onrustig Ferrari lijkt helemaal de weg kwijt

De terugval van de Scuderia, die ook in Brazilië onverminderd doorzette, geeft echter te denken. Dat Sebastian Vettel en Leclerc elkaar in de slotfase raakten en elimineerden helpt allemaal niet mee. Kortom: het is weer ouderwets onrustig bij de Italianen.

Oppermachtig

Het leek na de zomerstop allemaal zo mooi. Ferrari was plotsklaps oppermachtig en scoorde pole na pole. Er werden zelfs drie races gewonnen. Al snel ging in de wandelgangen het gerucht dat de renstal zou sjoemelen met de brandstoftoevoer, wat voor extra vermogen zou zorgen. Na navraag van Red Bull Racing vaardigde autosportfederatie FIA enkele nieuwe richtlijnen uit en prompt was het gedaan met de overmacht. Na zes poles op een rij zakte Ferrari plots terug.

"’Dit is heel erg voor het team’"

In Brazilië kwam de rode brigade van teambaas Mattia Binotto er – ondanks minder vleugel – qua snelheid opnieuw niet aan te pas. Door de uiterst onhandige clash van Vettel en Leclerc staat inmiddels zelfs de derde plaats in de WK-stand op de tocht. Die is nu in handen van Max Verstappen.

Hand in eigen boezem

„Dit is heel erg voor het team, de coureurs moeten dat zelf ook zo voelen”, concludeerde Binotto, die de hand misschien wel in eigen boezem had moeten steken. Achteraf gezien was het namelijk beter geweest om teamorders uit te delen. Zelf zag de Italiaan dat echter anders. „We lieten Seb en Charles racen, omdat we de tweede plek in het constructeurskampioenschap al hebben veiliggesteld. Ze vochten puur voor hun eigen positie, voor die derde plaats, maar dan alsnog moeten ze geen domme fouten maken. Dat weten ze ook.”

Bekijk ook: Straf Hamilton zorgt voor grote ontlading bij Sainz en McLaren

Vettel trof geen blaam, zo vond hij zelf. „Ik had nauwelijks ruimte aan de rechterkant en had bovendien meer snelheid.” Leclerc dacht er het zijne van. „Aan het einde van het rechte stuk begon hij te knijpen. Toen raakten we elkaar.” Toch verwacht de Monegask dat de twee het zullen bijleggen. „Ik weet dat we als volwassen mensen kunnen praten en dit achter ons kunnen laten.”