Glory-topman: ‘Coronavirus? Ja, maar vechters moeten de ring in’

Eind 2019 vorig jaar stonden Rico Verhoeven en Badr Hari voor het laatst tegenover elkaar. Ⓒ Richard Sijmons

AMSTERDAM - „Nederland is het spirituele hart van het kickboksen in de hele wereld en daarom moeten onze beste vechters hier in actie blijven komen.” Met die woorden onderstreept de Amerikaanse topman Scott Rudmann van de kickboksorganisatie Glory waarom hij er alles aan doet om Rico Verhoeven, Badr Hari, Jamal Ben Saddik en Benny Adegbuyi nog voor het einde van het jaar in de ring te krijgen.