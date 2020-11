Video: Horrorcrash Romain Grosjean bij Formule 1-race Bahrein

De Haas van Grosjean na de crash. Ⓒ Reuters

In de eerste ronde van de Grand Prix van Bahrein heeft Romain Grosjean (Haas) een megaklapper gemaakt. Bij de enorme crash vloog zijn bolide direct in de brand. De Fransman wist gelukkig wel uit zijn wagen te stappen en dat lijkt een wonder gezien de beelden.