Tourbaas Prudhomme: ’Geen Tour achter gesloten deuren’

Onlangs had Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, gezegd er alles aan te doen de Tour ook dit jaar door te laten gaan. Ze hield zelfs de optie van een Ronde van Frankrijk zonder publiek open.

De internationale wielrenunie UCI besloot woensdag het algehele koersverbod vanwege het heersende coronavirus tot 1 juni te verlengen. „De Tour de France houdt voorlopig vast aan zijn datum (start 27 juni)”, aldus Prudhomme op de Franse site Sports Auvergne.

"Ik wens maar één ding en dat is dat de Tour de France georganiseerd kan worden. Niet omdat het de Tour is, wel omdat het schrappen van de Tour zou betekenen dat ons land zich in een catastrofe zou bevinden. En dat wenst uiteraard niemand."

Prudhomme bekijkt wel of de Tour de France kan worden verplaats, „maar er komt zeker geen Tour achter gesloten deuren, ” benadrukte de Tourbaas.