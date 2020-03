Voor Mathieu van der Poel geldt zelfde credo als bij corona: ’Kalm blijven’

Mathieu Van Der Poel Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Waar het coronavirus steeds dieper infiltreert in de wielerwereld, heeft Mathieu van der Poel afgerekend met zijn eigen griepje. Het is bijna een unicum; MvdP die een week lang niet één van zijn vele fietsen beroert. Thuis in het Belgische ’s-Gravenwezel wachtte de 25-jarige renner van Alpecin-Fenix tot zijn lichaam weer het sein gaf om actief te worden. „Hij is gewoon rustig gebleven. Wat moet je anders doen”, laat vader Adrie weten.