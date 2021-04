Jasper Philipsen troeft André Greipel en Mark Cavendish af in massasprint Turkije

Philipsen klopte in de sprint onder meer André Greipel, die tweede werd. Mark Cavendish finishte als vierde, achter de Noor Kristoffer Halvorsen. Het peloton reed een korte etappe van 129 kilometer tissen Fethiye en Marmaris.

Een kopgroep van vier renners werd in de beklimming van de Mountain Prime kort voor de finish teruggepakt. Een groot peloton daalde vervolgens af naar Marmaris, waar de ploeg van Greipel het initiatief nam. Philipsen, eerder winnaar van de Scheldeprijs, was echter sneller dan de Duitser. De Belg was eerder deze ronde drie keer als tweede geëindigd achter Cavendish.

Het team van Rally Cycling verscheen vrijdag niet meer aan de start van de zesde etappe. De Amerikaanse ploeg van Arvid de Kleijn heeft besloten om uit de ronde te stappen na een positieve coronatest binnen het team. De andere renners en stafleden waren deze ochtend negatief, maar toch heeft Rally Cycling besloten om de ronde te verlaten. „Uit respect voor de andere ploegen en de mensen die hier werken”, aldus ploegleider Pat McCarty.

Diaz behoudt leiding

De Kleijn liet zich afgelopen week in Turkije goed zien, met onder meer een vierde, zevende en nog eens vierde plaats in de diverse etappes. De leiding in de Ronde van Turkije blijft in handen van de Spanjaard José Manuel Diaz van de ploeg Delko. Er zijn nog twee etappes te gaan.