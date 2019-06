Herbeleef de winst van Verstappen in Oostenrijk

De Nederlandse Formule 1-coureur dankte zijn zege zondag aan een indrukwekkende inhaalrace. Twee ronden voor het einde passeerde Verstappen de Ferrari van Charles Leclerc, die op dat moment de leiding in handen had. De jury bekijkt nog of de inhaalmanoeuvre van de Limburger volgens de regels was.

Verstappen kende een slechte start op de Red Bull Ring in Spielberg. Hij viel terug van plaats twee naar zeven. Verstappen rekende zijn concurrenten één voor één in. Voor Verstappen, die vorig jaar ook de beste was in Oostenrijk, is het zijn zesde overwinning in de Formule 1 en zijn eerste dit seizoen.