Clubs staan in de rij voor Gyrano Kerk

Stade Brest, Lokomotiv Moskou en Hellas Verona azen op de snelle en doelgerichte aanvaller, melden bronnen rond de club. Op de achtergrond heeft ook Anderlecht nog interesse, maar Belgische bronnen verwachten dat de Brusselse topclub niet de financiën heeft om de strijd om Kerk te winnen.

Het is voor Kerk de tweede zomer op rij, dat hij in spanning zit. Vorig jaar was er interesse van Hellas Verona, Cagliari en Leeds United, maar bleek de vraagprijs van FC Utrecht een te groot obstakel. Omdat FC Utrecht deze zomer nog geen uitgaande transfer van formaat heeft gehad, heeft de club er belang bij om in de slotweek nog een klapper op de transfermarkt te maken.