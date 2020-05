Personeel Sparta unaniem achter sociaal akkoord

Volgens Sparta hebben de spelers, trainers, directieleden, het kantoorpersoneel en de medewerkers van de jeugdopleiding unaniem ingestemd met de uitvoering van het sociaal akkoord, die onder meer bestaat uit salarisverlaging. Al het personeel heeft een indicatie gekregen van de financiële consequenties.

„De instemming van al het personeel is een belangrijke stap in deze periode waarin ook de steun van onze fans en sponsoren nodig zijn om Sparta door deze, voor alle voetbalclubs, moeilijke periode heen te loodsen”, schrijft Sparta op de website. Eerder bereikten onder meer Ajax, FC Groningen en Heracles Almelo al een akkoord met spelers, trainers en directieleden over een collectief loonoffer.

De werkgevers- en werknemersorganisaties uit de voetbalwereld kwamen vorige week tot een pakket aan noodmaatregelen, dat bestaat uit collectieve aanbevelingen en bindende afspraken, onder meer over de salarissen. Naar schatting wordt hiermee op jaarbasis zo’n 35 miljoen euro uitgespaard, bedoeld om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de clubs iets te verlichten.