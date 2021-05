Botic van de Zandschulp flikt het ook in Parijs: ’Zou echt mooi zijn tegen Federer’

Tennis

Roland Garros: Bertens treft Hercog, Rus tegen Buzarnescu, Van de Zandschulp in hoofdtoernooi

Botic van de Zandschulp is de derde Nederlandse deelnemer in het enkelspel op Roland Garros. Kiki Bertens en Arantxa Rus waren bij voorbaat zeker van een plek in het hoofdtoernooi.