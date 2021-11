Opnieuw onrust bij derby: bussen Heracles-fans bekogeld na duel met FC Twente

Premium Binnenland

Neemt agressie toe door corona? ’We hádden al een agressieprobleem in Nederland’

De agressie loopt de spuigaten uit in Nederland en dat is veel te lang onderbelicht gebleven, vindt agressie-expert Caroline Koetsenruijter. De Duitse politie had deze week haar handen vol aan het in toom houden van Feyenoord-fans die door Berlijn raasden en onder meer een historisch deel van de Be...