Novak Djokovic wint op Wimbledon, Stefanos Tsitsipas op pijnlijke wijze uitgeschakeld

Djokovic gaat in Londen op het ’heilige gras’ op jacht naar zijn zesde eindzege op Wimbledon. De Serviër won de laatste editie (van 2019) na een epische vijfsetter van Roger Federer. Tevens kan hij naast de Zwitser en Rafael Nadal komen met het aantal gewonnen grandslams: 20. Djoko staat na zijn Roland Garros-zege op 19. Nadal is er overigens niet bij dit jaar op Wimbledon.

De Britse tennisser Draper wist verrassend de service van de nummer 1 van de wereld te breken in de eerste set en dit voordeel vast te houden: 6-4. Maar Djokovic schakelde een tandje bij en pakte de tweede set in no time: 6-1.

In de derde game van de derde set pakte Djokovic zijn volgende break op de service van Draper. De Serviër brak zijn opponent nog eens en liep uit naar 6-2.

Ook in de vierde set sloeg de nummer 1 van de wereld toe in de derde game. Djokovic schreeuwde het uit van blijdschap: hij wist hier eigenlijk al dat de klus was geklaard. Hij brak met een fraaie backhand langs de lijn Draper nog eens en liet zijn klasse ouderwets zien. Bij 5-2 serveerde hij voor de wedstrijd en plaatste hij zich met een ace dan ook voor de tweede ronde.

„Ik ben blij dat ik hier kan staan voor jullie op de mooiste tennisbaan ter wereld”, zei de 34-jarige Djokovic. „Net als alle andere tennissers vond ik het erg jammer dat het toernooi vorig jaar niet doorging.” Het derde grandslam-toernooi van het jaar wordt met publiek gespeeld.

Tsitsipas pijnlijk uitgeschakeld op Wimbledon

Stefanos Tsitsipas is op pijnlijke wijze uitgeschakeld op Wimbledon. De als derde geplaatste Griek verloor in de eerste ronde in drie sets van de Amerikaan Frances Tiafoe, de nummer 57 van de wereldranglijst. De setstanden waren 6-4 6-4 6-3.

Tsitsipas stond eerder deze maand nog in de finale op Roland Garros. Daarin verloor hij in vijf sets van de Serviër Novak Djokovic.

Voor Tsitsipas was het alweer de derde keer in vier deelnames dat hij in de eerste ronde op Wimbledon onderuitging. In 2018 haalde hij nog wel de vierde ronde.

Tiafoe (23) kwam in Londen nog niet verder dan de derde ronde. Hij won voor de eerste keer in zijn loopbaan van een speler uit de top vijf van de wereldranglijst.