Ajax met Traoré, Klaiber en Promes tegen FC Twente

Lassina Traoré keert zaterdag terug in de basisformatie van Ajax. De spits begint om 20.00 uur aan de thuiswedstrijd tegen FC Twente.

Traoré mocht afgelopen dinsdag slechts invallen tegen Liverpool in de Champions League. Op Anfield begon Ajax met Dusan Tadic als centrumaanvaller. Quincy Promes mag ook weer eens starten. Hij speelt op de positie van Antony, die wordt gespaard voor het belangrijke duel van woensdag met Atalanta in de Champions League. Sean Klaiber vervangt rechtsback Noussair Mazraoui, die niet helemaal fit is.

David Neres maakt geen deel uit van de selectie van Ajax voor het duel met FC Twente. De Braziliaanse aanvaller viel dinsdag geblesseerd uit. Hij landde woensdag op Schiphol met een brace om een onderbeen. Ajax heeft nog niet laten weten hoe ernstig de blessure van Neres is.

FC Twente start met Danilo en Kik Pieri, die worden gehuurd van Ajax. Ook Queensy Menig en Vaclav Cerny droegen in het verleden het shirt van de club uit Amsterdam.

Opstellingen

Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind en Tagliafico; Klaassen, Labyad en Gravenberch; Promes. Traoré en Tadic.

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pieri en Smal; Brama, Roemeratoe en Ilic; Cerny, Danilo en Menig.