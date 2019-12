Van Aert: ’Alsof ik levend aan het verbranden was’

In het programma ’Het huis’ op de Belgische zender Eén herbekijkt én beleeft Van Aert de beelden van zijn val, en die maken indruk. De renner van Jumbo-Visma vertelt openhartig over die noodlottige dag.

Van Aert: „We hebben beelden die met een dashcam gemaakt zijn van in de ploegauto waarop je een stuk spier ziet verdwijnen, eruit springen eigenlijk. Ik bleef hangen in de haak aan het dranghek. Dat kun je perfect aan mijn verwonding zien. Het gat dat in mijn spier zit, is echt van een mes dat er doorgegaan is. Ik had zoiets nog nooit gezien.”

Van Aert kan zich de pijn nog heel goed herinneren. „Het duurde in mijn beleving superlang voor de dokters en ambulances er waren. Maar ik lag op bloedheet asfalt en het was precies of ik levend aan het verbranden was. Dat gevoel kan ik nog perfect bovenhalen. Het duurde gevoelsmatig echt een eeuwigheid.”

Inmiddels kijkt hij uit naar zijn rentree. ,De cross in Loenhout is dicht bij huis en ik kijk er elk jaar naar uit”, vertelde Van Aert zaterdag op een persconferentie in Kortrijk. „Ik ben heel blij dat ik Loenhout niet hoef te missen dit jaar. Ik verwacht dit seizoen niet om nog veel te presteren in het veld. Dat is logisch, want ik kom van heel ver. Ik zal al heel blij zijn als ik groen licht krijg om aan de start te komen.”

„Ik zal natuurlijk het beste van mezelf geven, maar we moeten ook realistisch zijn. De andere jongens hebben al veel wedstrijden in de benen en zo laat instappen zal niet makkelijk zijn, Zeker niet na die blessure. Ik hoop stap voor stap weer wielrenner te worden.”