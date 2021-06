Primoz Roglic houdt moed erin ondanks valpartij: ’Dat brengt geluk’

,,Het had ook te mooi om waar te zijn geweest als we overeind waren gebleven”, concludeerde Roglic, terwijl hij uitfietste op de rollers. „Maar ik moet zeggen. Wanneer je in de eerste rit valt, brengt dat altijd geluk, hè? Dat dacht ik meteen.”

Kartonnen bord

De eerste van twee grote valpartijen werd ingeleid door een fan, die er met een kartonnen bord voor zorgde dat Tony Martin neerging. De Duitse wegkapitein kreeg vervolgens - letterlijk - het halve peloton over zich heen.

Tony Martin probeert gehavend weer aan te sluiten bij het peloton. Ⓒ HH/ANP

„We hadden tot die crash eigenlijk alles onder controle”, concludeerde Martin aan de finish. „Ik bracht de jongens via de rechterkant van de weg naar voren, maar knalde vol tegen dat bord van die toeschouwer aan. Het gebeurde allemaal heel snel, dus ineens lag bijna de hele ploeg op de grond. Veel toeschouwers kunnen zich respectvol gedragen, maar deze helaas niet. Gelukkig is Primoz er goed doorgekomen. Ik hoop dat de fysieke schade bij mijzelf en de andere jongens te overzien is.”

‘Waardeloze dag’

Robert Gesink kon de valpartijen ontwijken, maar keek desalniettemin terug op een „waardeloze dag”. „Het is vreselijk om dit mee te maken. Misschien is het goed dat mensen soms beter gaan nadenken wat ze aan de kant van de weg doen. Ik hoop dat de schade uiteindelijk meevalt.”

Vier uitvallers

De crashes leverden uiteindelijk vier uitvallers op. Jasha Sütterlin (Team DSM), Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ), Cyril Lemoine (B&B Hotels p/b KTM) en Marc Soler (Movistar) stapten zondag niet meer op.

Bij Jumbo-Visma was Mike Teunissen het voornaamste slachtoffer. De man die in 2019 nog de beste was in de openingsetappe moest na de rit röntgenfoto’s laten maken van zijn heup, pols en elleboog. Gelukkig bleek er geen sprake van breuken, alleen schaafwonden en kneuzingen. De Nederlander kon zondag - zij het met de nodige pijn - gewoon starten.

