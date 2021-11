Max Verstappen over nieuw circuit: ’Geen ruimte voor fouten’

Het stratencircuit in Jeddah is helemaal nieuw op de kalender. „Het lijkt een heel snelle baan, dus er is geen ruimte voor fouten”, aldus Verstappen. „Natuurlijk is het voor iedereen nog een beetje gissen, omdat we er nog niet hebben gereden. Ik kijk uit naar de uitdaging. Het is dit jaar leuk geweest om weer naar andere circuits te gaan.”

Ook het decor van de vorige race, in Qatar, was voor bijna alle coureurs onbekend terrein. Hamilton won die Grand Prix, net als de wedstrijd ervoor in Brazilië.

Verstappen over de ontknoping: „Ik voel me kalm. Ik weet dat ik altijd zal proberen om het beste eruit te halen en dan zien we vanzelf waar we eindigen. Er is nog niets beslist. Het wordt een spannend einde van het seizoen.”

