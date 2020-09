Max Verstappen: ’Slechter dan in Monza kan het niet gaan’

De Limburger doelt op zijn uitvalbeurt in Italië, afgelopen zondag, in een weekeinde waarin de RB16 toch al veel problemen had. De uitvalbeurt was te wijten aan een oververhitte Honda-motor.

„Dit is natuurlijk een ander circuit, maar ik heb er best veel vertrouwen in dat we hier weer een positief weekeinde kunnen hebben”, aldus Verstappen. „Dat we weer kunnen terugkomen op een redelijk goede positie, achter Mercedes.”

Verstappen reed nog nooit op Mugello, tot een paar weken geleden. Toen verkende hij het circuit in een GT3-auto. „Dat is denk ik de beste manier om een circuit te leren kennen. Beter dan op een simulator. Natuurlijk was dit in een langzamere auto, maar het was nog steeds oké. Het geeft me misschien een kleine voorsprong, al zijn er coureurs die hier in het verleden al een wedstrijd hebben gereden. Vrijdag wordt ook een belangrijke dag. Tijdens de trainingen leer je dan nog meer en zie je ook direct waar je staat met de auto.”