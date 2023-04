Premium Het beste van De Telegraaf

EHL-zege Bloemendaal eerbetoon aan afscheidnemende ’Captain Glenn’: ’De cirkel is rond’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

’Captain Glenn’ Schuurman (rechts) en boezemvriend Roel Bovendeert met de EHL-bokaal, die Bloemendaal in de finale dankzij een treffer van Teun Beins voor de derde keer op rij won. Ⓒ foto Koen Suyk

AMSTELVEEN - Met een hemelsbrede grijns nam Bloemendaal-aanvoerder Glenn Schuurman (31) in de stromende regen de glimmende EHL-bokaal in ontvangst, na in de Europese eindstrijd met 1-0 te hebben afgerekend met Rot-Weiss Köln. Van een afstandje zag Roel Bovendeert (30) dat het goed was. De Brabantse boezemvrienden, die jarenlang lief en leed deelden, zijn bezig aan hun afscheidstournee.