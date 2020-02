Ook neefje van Michael Schumacher aan de slag in de F3

De 18-jarige David gaat rijden voor het team van Charoux.

Het seizoen in de F3 start eind maart in Bahrein. Vorig jaar proefde David Schumacher voor het eerst van de Formule 3 tijdens de GP van Rusland in Sotsji. Toen reed hij voor het Campos Racing Team.

De zoon van Michael Schumacher, Mick, start binnenkort aan zijn tweede seizoen in de Formule 2. Hij is ook lid van de Ferrari Driver Academy en won de Formule 3 in 2018.

Ralf Schumacher - tussen 1997 en 2007 in de Formule 1-coureur - won zes Grote Prijzen en behaalde zes polepositions.

David Schumacher Ⓒ Instagram David Schumacher