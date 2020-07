Einde tijdperk Messi bij FC Barcelona nabij?

Is Lionel Messi op weg naar de uitgang bij FC Barcelona? Ⓒ AFP

In Argentijnse en Spaanse media wordt steeds meer gespeculeerd over een nieuw hoofdstuk in het jongensboek van Lionel Messi. Volgens het Spaanse Cadena Ser is de 33-jarige Argentijn, die onlangs zijn 700e doelpunt voor FC Barcelona maakte, niet langer van plan om zijn in 2021 aflopende contract te verlengen.