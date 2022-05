Heracles Almelo degradeert na 17 jaar uit Eredivisie

De 72 uur sinds afgelopen woensdag, toen Heracles ontluisterend ten onder ging in Kralingen, waren niet voldoende om tot een wonderbaarlijke herrijzenis te komen. Al weken is het alsof de ploeg op een langzaam leeglopende rubberboot de Noordzee probeert over te steken. Op allerlei manieren werd er geprobeerd om er nog wat lucht in te blazen, maar de overkant werd niet gehaald. ,,Het lukt gewoon niet en hoe dat kan, is niet te verklaren’’, zei captain en clubjongen Justin Hoogma woensdag na afloop. Die vlieger ging zaterdagavond opnieuw op.

Excelsior vierde de 3-0 zege van dagen eerder ingetogen. Het wist dat het misschien wel te veel kansen had laten liggen op een hogere uitslag. De Kralingers verwachtten een storm in het Erve Asito, de slechts voor de helft gevulde thuishaven van Heracles, maar zelfs code geel werd niet gehaald. Dit Heracles, dat zichzelf na drie nederlagen op een rij onverwacht terugvond in de play-offs en trainer Frank Wormuth op straat zette, is leeg. Het straalde tegen Excelsior geen moment uit de boel te gaan en vooral kúnnen rechtzetten. Wonderen zijn alleen weggelegd voor degenen die durven en erin geloven, maar elk spoortje van lef of geloof ontbrak.

De fans van Heracles geloofden nog in een stunt. Ⓒ ANP/HH

Het was er heel even, toen spits Sinan Bakis na een klein half uur spelen een vrije trap van Bilal Başacikoğlu binnenkopte. Maar het offensief dat je daarna zou verwachten van de door een doelpunt opgezweepte thuisploeg, bleef uit. Excelsior kreeg in de counter zelfs de beste kansen. Kenzo Goudmijn raakte de buitenkant van de paal en Reuven Niemeijer schoot even later rakelings naast.

Tóch lag Heracles op hetzelfde schema als zijn tegenstander drie dagen eerder. Ook in Rotterdam stond het na 45 minuten 1-0. Des te onbegrijpelijker is het dat de ploeg van trainer René Kolmschot een minuut na rust alweer een goal weggaf. Het was open huis achterin bij Heracles. De splijtende pass van Goudmijn door de defensie werd breedgelegd door Julian Baas en afgerond door Thijs Dallinga. Daarna maakte niemand in Almelo zich nog een enkele illusie. Een kwartier later kopte ook Mats Wieffer de 1-2 binnen. Vlak voor tijd zorgde invaller Nikolas Agrafiotis zelfs nog voor 1-3.

Heracles Almelo-trainer René Kolmschot Ⓒ ANP/HH

Daarmee volgt een pijnlijke degradatie voor de club die sinds 2005 in de Eredivisie actief was en uitgroeide tot een voorbeeldclub voor promovendi. Heracles eindigde in de zes seizoenen hiervoor steeds stabiel in de top tien en was op het eigen kunstgras vaak baas in eigen huis. Zo behaalde het thuis bijvoorbeeld tien punten tegen Ajax in de laatste vijf seizoenen. De club uit Almelo wacht nu een ijzersterke Keuken Kampioen Divisie, die eerder Willem II en PEC Zwolle al mocht verwelkomen.

