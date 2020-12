Burgemeester Napels houdt woord: San Paolo wordt Maradona-stadion

Burgemeester Luigi de Magistris van Napels had al enkele uren na het overlijden van Maradona op 25 november voorgesteld het stadion te vernoemen naar de sterspeler. Ook Aurelio de Laurentiis, de voorzitter van voetbalclub Napoli, schaarde zich al snel achter dat plan. De hele gemeenteraad is akkoord, meldde de stad in een verklaring.

Maradona wordt door het stadsbestuur geprezen als „de grootste voetballer aller tijden die, met zijn immense talent en magie, zeven jaar lang het Napoli-shirt heeft geëerd en de club twee scudetti (Italiaanse titels) en andere prestigieuze bekers heeft bezorgd en in ruil daarvoor eeuwige en onvoorwaardelijke liefde van de stad heeft ontvangen.”