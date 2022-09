Veel politie op been in Den Haag: boze ADO-fans halen verhaal bij Dirk Kuyt

Via sociale media werd eerder dit weekend naar verluidt opgeroepen om te rellen rond de training, om op die manier Kuyt mogelijk weg te jagen. Vanwege de dreiging waren zondag meerdere politie-eenheden en extra stewards op de been rond het Sportpark Prinses Irene in Rijswijk, waar ADO traint.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Bekijk ook: Koploper PEC Zwolle niet langs 10 man van Willem II

Kuyt en zijn spelers speelden vrijdag in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Jong AZ. De club bezet momenteel de 17e plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Vier van de zes competitiewedstrijden gingen tot dusver verloren. De overige twee duels eindigden in een zege en een gelijkspel. Vorig seizoen promoveerde ADO op een haar na naar de Eredivisie.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Keuken Kampioen Divisie.