Racismeprotest leidt herstart MLS in

Voorafgaand aan de wedstrijd protesteerden tientallen spelers van de clubs uit de MLS tegen racisme en discriminatie. De voetballers betraden het veld in zwarte T-shirts, met daarop teksten als ’Black and proud’ en ’Silence is violence’. Op hun eveneens zwarte mondkapjes stond ’Black Lives Matter’. De spelers stelden zich in groepjes per club op en staken één voor één hun rechterhand omhoog. Ze droegen een zwarte handschoen, net als de atleten Tommie Smith en John Carlos bij de Olympische Spelen van 1968 in Mexico-Stad.

De spelers van Orlando City en Inter Miami knielden in de middencirkel, een vorm van protest die de afgelopen weken al door heel wat sporters werd gedaan na de dood van George Floyd. Het stille protest duurde minutenlang.

Ook spelers van Columbus Crew (met rechts Eloy Room) dragen speciale shirts om te protesteren tegen racisme. Ⓒ ANP/HH

Juan Agudelo bracht Inter Miami, de club van de Engelse oud-voetballer David Beckham, kort na rust op voorsprong. Op aangeven van Nani trok Chris Mueller de stand gelijk en in de zevende minuut van de extra tijd zorgde de Portugese aanvoerder van Orlando City voor de winnende treffer. De bal viel enigszins gelukkig voor de voeten van Nani, die de 2-1 binnen schoot.

De MLS werd in maart al na twee speelrondes stilgelegd als gevolg van de coronacrisis. Na een onderbreking van bijna vier maanden hervatten de Amerikaanse clubs het seizoen op een centrale locatie, op het Disney Wide World of Sports-complex bij Orlando. De resultaten uit de groepsfase van het toernooi tellen mee voor de reguliere competitie. FC Dallas moest zich terugtrekken voor het toernooi vanwege een groot aantal besmettingen met het coronavirus binnen de selectie.

De trainers Frank de Boer en Jaap Stam beginnen met respectievelijk Atlanta United en FC Cincinnati zaterdag aan het seizoen.