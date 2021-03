Max Verstappen vrijdag direct in actie in Bahrein

Max Verstappen komt vrijdag tijdens de eerste Formule 1-testdag in Bahrein direct de hele dag in actie. Ⓒ HH / PA Images

Max Verstappen komt vrijdag tijdens de eerste Formule 1-testdag in Bahrein direct de hele dag in actie. De Limburger (23) hoopt dan zoveel mogelijk kilometers te maken in de nieuwe auto van Red Bull Racing, de RB16B.