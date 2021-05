Voorbereiding op Spelen in de war geschopt: Japanse steden schrappen trainingskampen

Dat meldt de Japanse krant Nikkei. Ongeveer veertig van de vijfhonderd steden die zich hadden aangemeld voor dergelijke ontvangsten, hebben nu besloten die plannen te schrappen vanwege de golf aan nieuwe besmettingen met het coronavirus in Japan.

Normaal is het een eer voor Japanners om sporters te ontvangen en onder te brengen in hun sportaccommodaties, maar de pandemie brengt zoveel onrust teweeg, dat de gastvrijheid nu wordt losgelaten. De Amerikaanse atletiekploeg, die een trainingskamp in Chiba had gepland, is een van de gedupeerde sportploegen. De autoriteiten van die regio hebben het trainingskamp geschrapt.

„Het is een betreurenswaardig besluit, maar gezien de huidige situatie kunnen we de veiligheid van de atleten niet garanderen”, aldus de gouverneur van Chiba, „We piekeren er niet over met voorrang ziekenhuisbedden vrij te maken voor atleten en daarmee onze eigen bevolking achter te stellen.”