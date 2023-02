Griekspoor relativeert nederlaag in Ahoy: ’Hij is een uitzonderlijk talent’

Zaterdagavond bleek hij net niet opgewassen tegen Jannik Sinner. De twee maakten er een heerlijk gevecht van in Rotterdam, maar Griekspoor moest na twee sets wel het hoofd buigen voor de in vorm verkerende Italiaan: 5-7, 6-7 (5). „Tegen Sinner was vandaag goed niet goed genoeg”, concludeerde de Nederlander na afloop. „Ik speelde een goede wedstrijd, maar serveerde alleen wat minder. Dat komt je tegen een jongen als dit duur te staan.”

Griekspoor had mooie woorden voor zijn tegenstander. „Hij wordt echt een hele grote. Ik ben niet snel onder de indruk van spelers, maar van hem was ik dat al toen ik hem als 15-jarige jongen zag spelen. Hoe hij het spelletje leest, is ongelofelijk. Ik zie hem op een dag nummer één van de wereld worden. Hij is een uitzonderlijk talent.”

Bekijk ook: Griekspoor grijpt naast finale ABN AMRO Open

Lang de tijd om bij te komen, heeft Griekspoor niet. Zondag vliegt hij alweer naar Doha voor het volgende toernooi. Waarschijnlijk komt hij daar dinsdag voor het eerst in actie. „Mijn enkel voelt goed, daarom twijfel ik niet om daarheen te gaan”, doelde hij op het feit dat hij eerder deze week nog aangaf last te hebben van de kwetsuur. „Als ik in Doha merk dat het toch niet goed gaat, trek ik me daar terug en bereid ik me voor op Dubai. Lekker in de zon”, lachte Griekspoor.