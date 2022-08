Premium Het beste van De Telegraaf

Drievoudig Europees kampioen doet gewoon wat ze leuk vindt Femke Bol in select gezelschap: ’Maar het is lang niet altijd makkelijk’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

MÜNCHEN - Ze is de koningin van deze Europese kampioenschappen, maar hoogmoed is haar vreemd. Femke Bol heeft op de dag na een loodzware week nog wel even tijd voor een praatje. Al was het alleen maar omdat ze het lullig vond dat ze op al die drukke avonden zo weinig tijd had voor Jan en alleman. Eigenlijk vind ze het ’superleuk’ om interviews te geven of ’iets voor een sponsor doen’.