Liverpool-trainer Jürgen Klopp na gezang van eigen ’idiote’ fans: ’Stop met homofobe liederen’

Hij reageerde op het verwerpelijke gezang van de eigen aanhang bij de gewonnen uitwedstrijd in het afgelopen weekeinde tegen Norwich City (0-3). Daarin moest Chelsea-huurling Billy Gilmour bij de thuisclub het ontgelden in het vak van de fans van Liverpool.

„Ik wil het niet meer horen, om heel veel redenen”, betoogde Klopp. „Als je werkelijk gelooft wat je zingt, ben je een idioot.”

Volgens Klopp is het ook zinloze tijdsverspilling. „Waarom zou je in een voetbalstadion iets willen zingen waarin je jezelf afzet tegen iets of iemand? Het moedigt mij en de ploeg in elk geval op geen enkele manier aan. We kunnen dus nu gewoon met zijn allen beslissen dat we het niet meer willen zingen en horen. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Bij Liverpool beschikken we misschien wel over de beste voetballiedjes van de wereld. Denk alleen maar aan ’You’ll Never Walk Alone’. Daar krijg je tenminste kippenvel van, en een kick.”