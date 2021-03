Corona veroorzaakt chaos in kwalificatieduels voor WK in Qatar

Ajax ziet vooralsnog geen problemen voor de spelers die met het Nederlands elftal en Jong Oranje op pad gaan. De koploper van de Eredivisie verwacht voor het weekeinde in kaart te kunnen brengen welke interlands de internationals uit Brazilië, Argentinië, Mexico, Ghana en Marokko kunnen spelen. Ook andere Nederlandse clubs inventariseren op dit moment wat mogelijk is.

Internazionale maakte donderdag na een positieve test van Stefan de Vrij bekend dat het voorlopig geen internationals afstaat. Na verschillende besmettingen zijn alle teamactiviteiten, waaronder de competitiewedstrijd tegen Sassuolo, voor de komende vier dagen geschrapt. Alle spelers van Inter worden maandag opnieuw getest. Bij Inter staan veel Italiaanse internationals onder contract die tegen Noord-Ierland, Bulgarije en Litouwen zouden uitkomen. Maar ook spelers als de Belg Romelu Lukaku en Deen Christian Eriksen en Zuid-Amerikaanse internationals.

Geen Romelu Lukaku bij de Rode Duivels na een corona-uitbraak bij Inter. Ⓒ HH/ANP

Het is vrij onwaarschijnlijk dat clubs uit de Duitse Bundesliga Oostenrijkse spelers zullen vrijgeven voor de kwalificatiewedstrijd van hun land in Schotland op 25 maart. Franse clubs staan geen spelers af aan nationale teams van landen die niet onder de Europese Unie vallen. Normaal gesproken verplicht wereldvoetbalbond FIFA clubs hun internationals vrij te geven. Maar die regels zijn inmiddels versoepeld vanwege het coronavirus, dat verplichte quarantaine en reisbeperkingen met zich meebrengt.

Veel Afrikaanse landenploegen zullen komende week niet over hun sterspelers kunnen beschikken in de WK-kwalificatie. Maar liefst 400 internationals die in Europa actief zijn, lijken zich volgens persbureau Reuters niet bij hun Afrikaanse landenploeg te kunnen voegen. In navolging van Franse clubs willen ook ploegen uit België, Duitsland, Noorwegen, Rusland en Slowakije hun Afrikaanse internationals thuishouden. „De FIFA had de regels nooit moeten versoepelen vanwege corona”, stelde Tom Saintfiet, de teleurgestelde Belgische bondscoach van Gambia die al zeker vier internationals moet missen. „Clubs kunnen hun internationals nu veel te makkelijk thuishouden.”