Merijn Scheperkamp (21) verrast iedereen op 500 meter bij olympisch kwalificatietoernooi

N’tab was de rapste na de eerste 500 meter, met 34,53. Verbij naar 34,57 en de verrassende Scheperkamp (Jumbo-Visma) naar 34,64. In de tweede ’omloop’ leek geen schaatser meer aan die tijd te komen, totdat Scheperkamp naar 34,45 schaatste.

In de zogenaamde OKT-matrix is zelfs de nummer 1 van de 500 meter niet 100 procent zeker van de Spelen, maar het lijkt erop dat Scheperkamp dat wel gaat halen.

Ronald Mulder en Hein Otterspeer grepen naast de tickets voor de Spelen. Mulder, drievoudig olympiër en winnaar van brons op de 500 meter op de Spelen van Sotsji in 2014, werd met 34,74 vijfde. Otterspeer kwam ten val in de eerste rit en kwam in zijn tweede 500 meter tot 34,89 en zat daarmee ver van de top 3.

Scheperkamp sprint zonder druk naar steeds snellere 500 meter

Scheperkamp verraste de gevestigde sprinttop op de 500 meter tijdens het olympisch kwalificatietoernooi door met 34,45 de snelste 500 meter neer te zetten voor Dai Dai N’tab en Kai Verbij. Hij maakt daarmee de grootste kans om te mogen starten op de 500 meter tijdens de Spelen van Beijing. „Ik kan het nog niet helemaal beseffen”, zegt hij. „Die 34,45 komt wel onverwacht.”

„Ik zat er het hele seizoen al dicht tegen aan”, relativeert de 21-jarige schaatser van Jumbo-Visma zijn verrassing. „Ik dacht dat ik er wel onder zou kunnen, maar dan moet je het altijd nog even doen. Ik was ook niet zo bezig met de tijden van de anderen. Ik ben meer bezig met wat ik zelf moet doen. Zo sta ik er gewoon in.”

De schaatser uit de opleidingsploeg, die alle toppers aftroefde, gaf aan dat hij er heel relaxed instond. „Als ik het nu niet haal, zijn over vier jaar weer de Olympische Spelen en dan ben ik misschien een nog completere schaatser. En heb ik nog meer ervaring. Ik kon daardoor heel los en vrij schaatsen.”

In de opleidingsploeg ontwikkelde Scheperkamp zich dit seizoen in de luwte tot een steeds snellere sprinter. „Die luwte is ook mijn kracht geweest. Ik ben daarom blij dat ik in de opleidingsploeg zit, dat ik niet veel druk op mijn schouders gelegd krijg. Dat laat ook wel zien wat voor waarde een opleidingsploeg kan zijn.”