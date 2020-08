Video: Russische oud-international slaat scheidsrechter ziekenhuis in

De 39-jarige oud-middenvelder speelde maandagmiddag in een vriendschappelijk toernooitje (de Moskou Celebrity Cup) namens MatchTV, een televisiezender waarvoor hij actief is als analist. Toen de oud-speler van onder meer Zenit Sint Petersburg, CSKA Moskou en Krasnodar geen strafschop kreeg op een moment waarop hij claimde die wel te verdienen, ging hij compleet door het lint.

Nadat hij eerst scheidsrechter Nikita Danchenko iets toeriep, kreeg hij direct de rode kaart. Vervolgens sloegen de stoppen door bij Shirokov, die de arbiter vol in het gezicht sloeg en ook nog eens hard in zijn buik trapte toen hij al op de grond lag. De oud-international werd daarna door tegenstanders bij de scheidsrechter weggehaald.

Nadat Danchenko op het veld medische hulp had gekregen, werd hij per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Daar bleek de scheidsrechter een gescheurde wenkbrauw aan het incident te hebben overgehouden. „Ik ben vierenhalf uur in het ziekenhuis behandeld, en gelukkig gaat het naar omstandigheden goed”, vertelt Danchenko op zijn Instagram-account. „Ik ben iedereen ontzettend dankbaar voor de vele steunbetuigingen. Dit zijn moeilijke momenten voor mij en mijn naasten.”

Diep geschokt

Dmitry Shnyakin, de aanvoerder van het team waarvoor Shirokov speelde, maakte zijn excuses voor het wangedrag van de oud-international. „Ik ben diep geschokt en schaam me ontzettend. Hier zijn geen verzachtende woorden voor.”

En ook de dader zelf betuigde een dag na het waanzinnige gebeuren spijt. „Ik wil me bij Nikita excuseren voor mijn ongepaste gedrag. Dat ik geen penalty kreeg en vervolgens een rode kaart had nooit een reden mogen zijn om me op deze manier te gedragen. Ik hoop dat Nikita snel herstelt en wil me eveneens excuseren tegenover de organisatie van het toernooi, MatchTV, mijn medespelers en het publiek.”

Oud-pupil Guus Hiddink

Volgens Artur Petrosyan, een Russische analist, is Danchenko van plan om aangifte te doen, maar vreest hij voor het einde van zijn carrière als scheidsrechter omdat Shirokov ’teveel connecties heeft’. Shirokov maakte deel uit van de Russische selectie van Guus Hiddink die op het EK van 2008 Oranje in de kwartfinale uitschakelde. De middenvelder kwam dat duel niet in actie.