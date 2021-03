Formule 1-team Mercedes opnieuw in het zwart

Mercedes heeft sinds 2014 alle wereldtitels binnengehaald in de koningsklasse van de autosport. „Maar ik zie hetzelfde vuur, dezelfde honger en passie sinds ik hier voor het eerst binnenstapte in 2013”, aldus teambaas Toto Wolff. „Elk seizoen is weer een nieuwe uitdaging. Dit jaar zijn er wat nieuwe regels, er is een budgetplafond en er komen compleet nieuwe auto’s in 2022. We kijken uit naar die uitdagingen.”

Grootste verschil in de auto’s van dit jaar ten opzichte van vorig jaar zijn de aanpassingen aan de vloer, zo ook bij Mercedes. Het team stopte vorig seizoen al snel met het ontwikkelen van de W11 om zich te kunnen focussen op de opvolger, de W12. De auto is door de (aerodynamische) veranderingen zo’n zes kilo zwaarder dan vorig jaar. Ook mag Mercedes geen gebruik meer maken van het veelbesproken stuursysteem DAS.

Net als de afgelopen jaren is het coureursduo intact gebleven met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Beiden hebben een contract tot en met het einde van dit seizoen. Ook bevestigde Mercedes dat Nyck de Vries reservecoureur wordt, naast Stoffel Vandoorne.