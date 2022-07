Feyenoord hard onderuit in eerste oefenduel: 7-0

Doelman Justin Bijlow werd na 5 minuten voor het eerst gepasseerd en na 20 minuten volgde de 0-2. In de laatste minuten voor rust scoorde Kopenhagen drie keer, onder meer via oud-Feyenoorder Kevin Diks. Slot had de nieuwelingen Danilo en Mats Wieffer een basisplaats gegeven en ook onder anderen Jens Toornstra, Jorrit Hendrix en Mark Diemers speelden de eerste 45 minuten. De coach wisselde in de rust zijn volledige elftal. Mohamed Taabouni, transfervrij overgekomen van AZ, mocht de tweede helft spelen. In het eerste kwartier na rust moest Feyenoord nog twee tegendoelpunten incasseren.

Feyenoord begon enkele dagen geleden aan de voorbereiding. Slot gaat met zijn selectie maandag op trainingskamp naar Oostenrijk. Daar speelt Feyenoord volgende week zaterdag een oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg.