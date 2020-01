Tottenham over blessure Kane: ’Eerder slecht dan goed nieuws’

Mededelingen over de ernst werden niet gedaan. „Onze medische staf is intensief bezig met de behandeling.”

Eerder op de dag had coach José Mourinho gezegd te vrezen zijn „onmisbare” aanvaller voorlopig te moeten missen. „Ik weet niets zeker, maar ik verwacht eerder slecht dan goed nieuws. Mijn verwachting is dat we Harry wel enige tijd kwijt zijn.”

Kane maakte dit seizoen, voor Spurs en het nationale elftal van Engeland bij elkaar, al 27 doelpunten.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League