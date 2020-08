Mercedes duwt Max Verstappen in favorietenrol

„Max is de favoriet op basis van de race-simulaties van vrijdag”, doelt Wolff op de tweede training in Barcelona, waarin Verstappen sneller was dan Mercedes tijdens zijn long runs op de medium-band. Wolff denkt overigens niet dat zijn team weer in de problemen komt zoals een week eerder op Silverstone, wat de staat van de banden betreft. „De enige overeenkomst met toen is de hoge temperatuur. Maar dit is een ander circuit en ik verwacht niet dat we last krijgen van blaren op het rubber. Oververhitting kan natuurlijk wel plaatsvinden en Red Bull heeft laten zien in dat soort omstandigheden goed uit de voeten te kunnen.”

Verstappen start als derde aan de race in Barcelona, achter polesitter Hamilton en Bottas. Ook Hamilton deed er na zijn snelste tijd in de kwalificatie alles aan om Mercedes in de underdogrol te manoeuvreren. Het is een trucje dat Mercedes wel vaker uithaalt, al zal Verstappen zich er waarschijnlijk niet druk om maken. „Het wordt heel zwaar”, aldus Hamilton „Red Bull lijkt iets sneller dan ons wat tempo in de wedstrijd betreft, maar hopelijk kunnen we onze positie behouden.”