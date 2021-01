Lawine aan problemen voor Real Madrid na sneeuwstorm

Zondag kregen de Madrilenen te horen van het vanwege de zware sneeuwstorm ’Filomena’ onmogelijk was om eerst nog naar de Spaanse hoofdstad terug te keren.

Dat kon er na alle eerdere ontberingen ook nog wel bij. De selectie stond vrijdag in het vliegtuig naar Pamplona urenlang stil op de startbaan, omdat het toestel kon niet opstijgen vanwege de extreme weersomstandigheden in Madrid. Een dag later liep Real in Pamplona opnieuw flinke vertraging op, omdat de spelersbus lang moest wachten op de komst van een sneeuwruimer die de ’Koninklijke’ veilig naar het stadion moest loodsen.

Vreselijk

Real Madrid kwam zaterdagavond tegen Osasuna in winterse omstandigheden en op een slecht bespeelbaar veld niet verder dan 0-0. Na afloop spraken trainers en spelers er schande van dat het duel op last van La Liga moest doorgaan.

„Dit was geen voetbalwedstrijd, het had afgelast moeten worden”, sprak Real-trainer Zinédine Zidane verontwaardigd. „Het is jammer wat La Liga heeft gedaan. De omstandigheden waren gewoon vreselijk”, verzuchtte doelman Thibaut Courtois.

Real Madrid treedt donderdag in Malaga in de halve finales van de Spaanse Supercup aan tegen Athletic Bilbao. Een dag eerder spelen Barcelona en Real Sociedad tegen elkaar in Cordoba.