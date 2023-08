Almere City schietschijf in De Kuip tegen Feyenoord

Feyenoord-Almere City was 19 minuten oud, toen er al een 3-0 achterstand voor de nieuwkomer op het scorebord stond. Het publiek in De Kuip had er toen wel al wat meer dan 19 minuten op zitten, want het Legioen én de aanhang van Almere City maakten een van de langste onderbrekingen ooit mee.

Noodweer in de vorm van donder en bliksem boven Rotterdam deed scheidsrechter Bas Nijhuis besluiten om tegen het decor van een donkere hemel bij de eerste klap beide ploegen gauw van het veld te sturen. Die eerste onweersklap viel al na acht minuten, maar zelfs toen stond de ploeg van trainer Alex Pastoor al op achterstand. Vier minuten na de aftrap stelde Quinten Timber spits Santiago Gimenez in staat om de 1-0 aan te tekenen.

Feyenoord loopt uit na hervatting

In de praktijk moesten de supporters toen een eeuwigheid wachten op de volgende goal, maar qua werkelijke speelminuten kwam die goal (na een lang verblijf in de kleedkamer) na zes minuten al. In de tiende minuut knalde de Braziliaan Igor Paixao immers raak (2-0). Die goal kwam voort uit een van de mooist opgezette aanvallen in lange tijd. Het begon bij Gernot Trauner, Calvin Stengs was de aangever en Paixao dus de man die het werk afrondde.

Diezelfde Trauner had wel door dat zijn ploeg een makkelijke middag had, wat hem samen met Lutsharel Geertruida deed besluiten om zich lekker met de opbouw en aanval te bemoeien. Het duo zorgde nog eens negen minuten na de 2-0 voor goal nummer drie. Trauner, de capatain, legde de bal voor de vice-aanvoerder klaar en Geertruida rondde perfect af: 3-0.

Wondergoal Wieffer

Met Trauner voor het eerst dit seizoen een dik uur in de basis bracht coach Arne Slot rust en vastigheid in de defensie én in de opbouw. Ook Newcatle United-huurling Yakuba Minteh kreeg een basisplek, al werd hij een kwartier na rust naar de kant gehaald om ruimte te geven aan het jeugdige talent Leo Sauer.

Waar de regen en onderbreking in Zandvoort Max Verstappen niet hinderde, raakte ook Feyenoord niet uit het ritme. In de tweede helft knalden Mats Wieffer en opnieuw Gimenez erop los. De eerste produceerde een wondergoal en Gimenez schoot vanaf elf meter raak nadat hij zelf was gevloerd: 5-0.

Niemendalletje

Gimenez is nu de meest productieve speler van de Eredivisie in het jaar 2023. Hij heeft nu zestien keer gescoord in 23 duels. Voor Feyenoord is het leuk dat het even zelfvertrouwen heeft getankt en met scherp mocht schieten, maar grote conclusies moeten niet aan het niemendalletje met debutant Almere worden verbonden. Daarvoor was de tegenstand veel te gering.

Voor de statistieken maakte Jochem Ritmeester Van De Kamp de eretreffer: 5-1. Timber zorgde voor het slotakkoord: 6-1.

Slot is ook na zes treffers van Feyenoord niet tevreden

Trainer Slot was niet helemaal tevreden na de ruime zege van Feyenoord op Almere City. „In de eerste helft scoor je uit vier grote kansen drie keer”, zei hij. „Dat is prima, maar in de tweede helft zat ik mezelf toch weer een beetje op te vreten.”

„We waren zoveel sterker na rust”, zag Slot. „Maar dan zie ik ook waarom ik me soms zorgen maak. We maken na rust nog drie doelpunten. Maar dat gebeurde wel na twee standaardsituaties en een strafschop. Dat vind ik wel erg karig als je zo’n overwicht hebt. Ik vind dat we dan ook na goed veldspel moeten scoren. Over de 1-0 en 2-0 ben ik wel tevreden. Die treffers kwamen rechtstreeks van het trainingsveld af. Daar oefenen we de hele week op.”

Giménez snapte wat zijn trainer Slot bedoelde. De spits scoorde tweemaal tegen Almere. „Maar ik heb ook wel wat kansen gemist”, zei hij. „Ik had wel een hattrick mogen maken. Maar ik ben hard aan het werk. Ik doe er alles aan om vaker te scoren.”