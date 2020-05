Moment van toen: De Mos wint Europa Cup II met KV Mechelen

De wraak is zoet voor Aad de Mos, die in 1985 bij Ajax het veld heeft moeten ruimen, hoewel het team op kampioenskoers ligt. De Hagenaar verkast naar het bescheiden KV Mechelen, dat hij met behulp van het geld van suikeroom John Cordier weet op te stuwen naar de Belgische en zelfs Europese top.

De bespeler van Achter de Kazerne leunt op de Belgische toppers Michel Preud’homme, Lei Clijsters en Marc Emmers, maar het succes heeft ook een Nederlands tintje door de aanwezigheid van Erwin Koeman, Wim Hofkens, Graeme Rutjes en Piet den Boer.

Laatstgenoemde maakt in Straatsburg de winnende goal in de finale om de Europa Cup II tegen Ajax. De Mos is door het dolle heen, rent het veld op, draait zich om en steekt zijn middelvinger op richting het Ajax-bestuur op de tribune. „Ik had mijn wraak gehaald”, aldus De Mos.