Jorinde van Klinken van de partij op WK indoor in Belgrado

Door Eric Roeske Kopieer naar clipboard

Jorinde Van Klinken. Ⓒ ANP/HH

Albuquerque - Jorinde van Klinken heeft zich in Albuquerque in de Amerikaanse staat New Mexico verzekerd van een startbewijs op het kogelstoten voor de wereldkampioenschappen indoor, medio maart in Belgrado. Haar 18,88 meter was ruim boven de limiet van de Atletiekunie van 18,30 meter.