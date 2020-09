Sport Kort: BinckBank Tour heeft nieuwe startplaats derde etappe

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Spaanse voetbalbond schrapt omstreden transferregel

14.04 uur: Spaanse voetbalclubs mogen voortaan niet meer buiten de gewone transferperiode om spelers halen, ook niet als iemand wegvalt met een maandenlange blessure. De Spaanse voetbalbond heeft die regel geschrapt.

FC Barcelona contracteerde in februari de Deense spits Martin Braithwaite van Leganés. De Catalanen hadden in de voorhoede behoefte aan versterking nadat Ousmane Dembélé zijn hamstring scheurde en voor zes maanden aan de kant stond.

Leganés stond machteloos omdat Braithwaite een vrijgaveclausule in zijn contract had laten opnemen. De club kon zelf geen vervanger halen en degradeerde op de laatste speeldag naar het tweede niveau.

Wielersport: BinckBank Tour heeft nieuwe startplaats derde etappe

13.58 uur: De organisatie van de BinckBank Tour heeft een alternatief gevonden voor de derde etappe, die eigenlijk in Nederland zou beginnen. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen bleek dinsdagavond dat koersen in Nederland niet mogelijk was. Daardoor werd de individuele tijdrit in Vlissingen van woensdag geschrapt.

Voor de rit van donderdag is het parcours aangepast. De start zou zijn geweest in Philippine in Zeeuws-Vlaanderen. Nu wordt gestart in het Belgische Aalter waar ook - zoals eerder al gepland - de finish ligt. Voor de vierde etappe, die in Sittard-Geleen zou finishen, wordt nog gezocht naar een alternatief. De vijfde en laatste etappe is zaterdag geheel op Belgisch grondgebied.

Dinsdagavond beslisten de Nederlandse burgemeesters van de betrokken start- en aankomstplaatsen de BinckBank Tour niet meer toe te laten. De organisatie ging meteen op zoek naar een alternatief en vond dat bij de geplande aankomstplaats, Aalter. „Het bestuur van Aalter ging graag in op het voorstel om de reeds geplande lokale ronde zeven keer, in plaats van drie keer, te rijden en dus ook te starten in de gemeente. We krijgen zo een rit van 145 km, volledig op grondgebied Aalter”, meldde de organisatie woensdag.

„Ondertussen werken we ook voor vrijdag aan een mooi alternatief voor de rit die normaal in Nederlands Limburg zou eindigen. Daarover wordt in de loop van de namiddag definitief uitsluitsel verwacht”, aldus BinckBank Tour-woordvoerder Gert Van Goolen. „De slotrit zaterdag van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Geraardsbergen blijft helemaal zoals gepland.”

De leiding in de BinckBank Tour is in handen van de Belg Jasper Philipsen.

Wielersport: Geraint Thomas kopman Ineos in Giro

11:50 uur Wielrenner Geraint Thomas is de kopman van Ineos in de Ronde van Italië. De 34-jarige Brit mocht onlangs van zijn ploeg niet starten in de Tour de France, die hij in 2018 won. De Giro begint zaterdag met een individuele tijdrit op Sicilië.

Thomas werd onlangs tweede in Tirreno-Adriatico, achter Simon Yates. Vorige week eindigde hij als vierde in de tijdrit van het wereldkampioenschap. „De benen voelen heel goed”, benadrukt de coureur. „De Tirreno ging prima en de WK-tijdrit heeft me veel vertrouwen gegeven. Ik ben voor de Giro gemotiveerder dan ooit.”

Voor Thomas wordt het zijn vierde deelname aan de Giro en zijn eerste sinds 2017, het jaar waarin hij opgaf. De Brit krijgt als teamgenoten de Spanjaard Jonathan Castroviejo, de Australiër Rohan Dennis, de Italiaan Filippo Ganna (de wereldkampioen tijdrijden), de Brit Tao Geoghegan Hart, de Ecuadoraan Jonathan Narvaez, de Italiaan Salvatore Puccio en de Brit Ben Swift.

Wielersport: Emirates schuift Gaviria naar voren in Giro

10:11 uur De wielerformatie van UAE Emirates schuift bij de komende Ronde van Italië Fernando Gaviria naar voren. De Colombiaan moet voor enkele sprintoverwinningen zorgen. Bij zijn eerste deelname in 2017 won Gaviria vier etappes en het puntenklassement. Vorig jaar won hij een rit. De Colombiaan krijgt bij zijn pogingen onder meer steun van de Argentijn Maximiliano Richeze.

Voor het klassement rekent het team op de Amerikaan Joe Dombrowski. Die werd vorig jaar twaalfde in de Giro. Een andere kanshebber op succes is de Italiaan Diego Ulissi. Hij won in de ronde van zijn land al zes keer een etappe. Verder bestaat het team uit de Amerikaan Brandon McNulty, de Colombiaan Sebastian Molano, de Italiaan Valerio Conti en de Deen Mikkel Bjerg.

De 103e Ronde van Italië begint zaterdag met een individuele tijdrit op Sicilië.

Voetbal: ’Manuel Baum nieuwe trainer Schalke 04’

08:30 uur Manuel Baum wordt woensdag aangesteld als nieuwe trainer van Schalke 04. Dat meldt het programma Sportschau van de ARD. Baum was van 2016 tot 2019 hoofdtrainer bij Augsburg. Nu heeft hij bij de Duitse voetbalbond de beloften onder zijn hoede.

Schalke ontsloeg zondag trainer David Wagner. De club wacht in de Duitse competitie al achttien wedstrijden op een zege. Baum kan zaterdag debuteren tegen RB Leipzig. Dimitrios Grammozis, Sandro Schwarz en Valérien Ismaël werden gezien als andere kandidaten om Wagner op te volgen.