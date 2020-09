Sport Kort: Emirates schuift Gaviria naar voren in Giro

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielersport: Emirates schuift Gaviria naar voren in Giro

10:11 uur De wielerformatie van UAE Emirates schuift bij de komende Ronde van Italië Fernando Gaviria naar voren. De Colombiaan moet voor enkele sprintoverwinningen zorgen. Bij zijn eerste deelname in 2017 won Gaviria vier etappes en het puntenklassement. Vorig jaar won hij een rit. De Colombiaan krijgt bij zijn pogingen onder meer steun van de Argentijn Maximiliano Richeze.

Voor het klassement rekent het team op de Amerikaan Joe Dombrowski. Die werd vorig jaar twaalfde in de Giro. Een andere kanshebber op succes is de Italiaan Diego Ulissi. Hij won in de ronde van zijn land al zes keer een etappe. Verder bestaat het team uit de Amerikaan Brandon McNulty, de Colombiaan Sebastian Molano, de Italiaan Valerio Conti en de Deen Mikkel Bjerg.

De 103e Ronde van Italië begint zaterdag met een individuele tijdrit op Sicilië.

Voetbal: ’Manuel Baum nieuwe trainer Schalke 04’

08:30 uur Manuel Baum wordt woensdag aangesteld als nieuwe trainer van Schalke 04. Dat meldt het programma Sportschau van de ARD. Baum was van 2016 tot 2019 hoofdtrainer bij Augsburg. Nu heeft hij bij de Duitse voetbalbond de beloften onder zijn hoede.

Schalke ontsloeg zondag trainer David Wagner. De club wacht in de Duitse competitie al achttien wedstrijden op een zege. Baum kan zaterdag debuteren tegen RB Leipzig. Dimitrios Grammozis, Sandro Schwarz en Valérien Ismaël werden gezien als andere kandidaten om Wagner op te volgen.