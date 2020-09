Sport Kort: ’Manuel Baum nieuwe trainer Schalke 04’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: ’Manuel Baum nieuwe trainer Schalke 04’

08:30 uur Manuel Baum wordt woensdag aangesteld als nieuwe trainer van Schalke 04. Dat meldt het programma Sportschau van de ARD. Baum was van 2016 tot 2019 hoofdtrainer bij Augsburg. Nu heeft hij bij de Duitse voetbalbond de beloften onder zijn hoede.

Schalke ontsloeg zondag trainer David Wagner. De club wacht in de Duitse competitie al achttien wedstrijden op een zege. Baum kan zaterdag debuteren tegen RB Leipzig. Dimitrios Grammozis, Sandro Schwarz en Valérien Ismaël werden gezien als andere kandidaten om Wagner op te volgen.