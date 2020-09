Sport Kort: Wereldbekers shorttrack Seoul en Peking geschrapt

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaatsen: Wereldbekers shorttrack Seoul en Peking geschrapt

18.12 uur: De shorttrackers moeten nog langer wachten op de start van het wereldbekerseizoen. De internationale schaatsunie ISU heeft besloten de geplande wedstrijden in de Zuid-Koreaanse stad Seoul (11-13 december) en in het Chinese Peking (18-20 december) vanwege de aanhoudende coronapandemie af te gelasten.

Al eerder was een streep gezet door de eerste twee wereldbekers shorttrack die in november in Canada zouden worden gehouden. De ISU zoekt nieuwe data voor de wedstrijden, maar kan nog niet zeggen hoe het winterseizoen 2020/2021 er precies uit komt te zien. Er is de schaatsbond wel veel aan gelegen de wereldbeker in Peking een plek te geven op de kalender, omdat die wedstrijd geldt als olympisch testevent. De Winterspelen van 2022 zijn in Peking.

Voetbal: Rovers nieuwe commercieel directeur Vitesse

16.12 uur: Peter Rovers is de nieuwe commercieel directeur van Vitesse. De 56-jarige Brabander werkte eerder onder meer bij PSV en sportmarketingbureau Pro Sport. Rovers ondertekent een driejarig contract in Arnhem en vormt samen met Pascal van Wijk (algemeen directeur) en Johannes Spors (technisch directeur) de driekoppige directie van Vitesse.

„Vitesse is een ambitieuze club die jaarlijks strijdt om Europees voetbal. Ik geloof in de potentie die ik zie bij Vitesse. Van nature ben ik iemand die kansen ziet. Die kansen, in de breedste zin van het woord, willen we gezamenlijk benutten om de club vooruit te helpen”, aldus Rovers.

Voetbal: Hazard opnieuw met blessure aan de kant bij Real Madrid

16.11 uur: Eden Hazard kan voorlopig weer even niet voetballen. De 29-jarige Belg heeft een spierblessure in zijn rechterbeen opgelopen, meldt zijn werkgever Real Madrid.

Sinds Hazard ruim een jaar geleden overkwam van Chelsea, wordt hij geplaagd door blessures. Vorig seizoen kwam de spelmaker in de competitie tot slechts zestien optredens. Daarin scoorde hij één keer.

Hazard mist door zijn blessure de competitiewedstrijd van woensdag tegen Real Valladolid. Ook zal hij de komende interlands van België vermoedelijk aan zich voorbij moeten laten gaan. Real meldt niet hoe lang Hazard aan de kant staat.

Zeilen: WK zeilen Den Haag met jaar uitgesteld naar 2023

16.06 uur: De wereldkampioenschappen zeilen in Den Haag zijn als gevolg van de coronapandemie met een jaar uitgesteld. Het evenement aan de kust van Scheveningen vindt niet als gepland in de zomer van 2022 plaats, maar in de zomer 2023, van donderdag 10 tot en met zondag 20 augustus om precies te zijn.

World Sailing, de gemeente Den Haag en organisator TIG Sports meldden dat voor het WK jeugdzeilen hetzelfde geldt. Dat toernooi is uitgesteld van de zomer van 2021 naar een nog te vast te stellen datum in het voorjaar of de zomer van 2022.

Het jaar 2023 wordt nu een bijzonder zeiljaar voor de gemeente Den Haag. Niet alleen worden er voor de allereerste keer in Nederland de WK zeilen gehouden, de stad is in het voorjaar van 2023 ook nog eens halteplaats voor The Ocean Race, de zeilrace om de wereld.

Hilbert Bredemeijer, wethouder sport van Den Haag, heeft een dubbel gevoel over het besluit om de twee WK’s uit te stellen. „Den Haag en de zeilsport zijn heel erg aan elkaar verbonden. Als je alleen al denkt aan de olympische sporters die hier elke dag voor de Haagse kust trainen vanuit het topzeilcentrum. Daar zijn we supertrots op. Om die reden willen we natuurlijk ook zo snel mogelijk deze twee wereldkampioenschappen organiseren”, zegt hij. „Maar daarnaast zitten we nog in een onzekere periode. Corona is er nog steeds en we willen het evenement wel veilig en succesvol neer kunnen zetten. De duidelijkheid die we nu geven om beide WK’s een jaar uit te stellen, stelt de sporters, de organisatie en de gemeente in staat om er een geweldig en veilig evenement van te maken. Met de hele stad kijken we ernaar uit.”

De WK zeilen zijn eens in de vier jaar. De laatste mondiale kampioenschappen waren in 2018 in het Deens Aarhus en verliepen voor de Nederlandse equipe bijzonder succesvol. Onder anderen windsurfer Dorian van Rijsselberghe won goud. De tweevoudig olympisch kampioen is aangesteld als toernooidirecteur voor beide WK’s in Den Haag. Naar verwachting doen er in de zomer van 2023 zo’n 1400 zeilers mee uit meer dan 90 landen.

Voetbal: Spaanse voetbalbond schrapt omstreden transferregel

14.04 uur: Spaanse voetbalclubs mogen voortaan niet meer buiten de gewone transferperiode om spelers halen, ook niet als iemand wegvalt met een maandenlange blessure. De Spaanse voetbalbond heeft die regel geschrapt.

FC Barcelona contracteerde in februari de Deense spits Martin Braithwaite van Leganés. De Catalanen hadden in de voorhoede behoefte aan versterking nadat Ousmane Dembélé zijn hamstring scheurde en voor zes maanden aan de kant stond.

Leganés stond machteloos omdat Braithwaite een vrijgaveclausule in zijn contract had laten opnemen. De club kon zelf geen vervanger halen en degradeerde op de laatste speeldag naar het tweede niveau.

Wielersport: BinckBank Tour heeft vrijdag individuele tijdrit in Riemst

13.58 uur: De vierde etappe van de BinckBank Tour wordt een tijdrit met start en finish in het Belgische Riemst. Daarmee heeft de organisatie een alternatief bekendgemaakt voor de rit die aanvankelijk van Riemst naar Sittard-Geleen zou gaan. Zo is er na het wegvallen van de tijdrit in Vlissingen van woensdag toch een individuele race tegen de klok in het etappeschema.

In Riemst wordt vrijdag een tijdrit van 8,14 kilometer afgewerkt, met daarin de beklimming van de Slingerberg. Eerder woensdag was al bekendgemaakt dat de derde etappe van donderdag zal starten in het Belgische Aalter waar ook - zoals eerder al gepland - de finish ligt.

De start van die etappe zou zijn geweest in Philippine in Zeeuws-Vlaanderen. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen bleek dinsdagavond dat koersen in Nederland niet mogelijk is. Daardoor werd de tweede etappe in Vlissingen geschrapt.

De tijdrit in Riemst kent een mooi en golvend parcours, meldt de organisatie. De start ligt onder de brug in Kanne in de gemeente Riemst vanwaar het meteen de Slingerberg opgaat: een klim van 600 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van 6 procent. Via de Muizenberg gaat het bergaf naar de finish op het Statieplein in Kanne.

„Net als in Aalter, waar we donderdag met een hertekende rit de BinckBank Tour kunnen vervolgen, zijn we ook in dit geval de gemeente Riemst erg dankbaar om deze oplossing mede mogelijk te maken”, zegt Gert Van Goolen van de organisatie. „Het belooft een mooie tijdrit te worden. Met de hulp van zowel Aalter als Riemst zijn we er in een halve dag tijd in geslaagd de BinckBank Tour te kunnen voortzetten.”

De vijfde en laatste etappe is zaterdag geheel op Belgisch grondgebied. De leiding is in handen van de Belg Jasper Philipsen.

Wielersport: Geraint Thomas kopman Ineos in Giro

11:50 uur Wielrenner Geraint Thomas is de kopman van Ineos in de Ronde van Italië. De 34-jarige Brit mocht onlangs van zijn ploeg niet starten in de Tour de France, die hij in 2018 won. De Giro begint zaterdag met een individuele tijdrit op Sicilië.

Thomas werd onlangs tweede in Tirreno-Adriatico, achter Simon Yates. Vorige week eindigde hij als vierde in de tijdrit van het wereldkampioenschap. „De benen voelen heel goed”, benadrukt de coureur. „De Tirreno ging prima en de WK-tijdrit heeft me veel vertrouwen gegeven. Ik ben voor de Giro gemotiveerder dan ooit.”

Voor Thomas wordt het zijn vierde deelname aan de Giro en zijn eerste sinds 2017, het jaar waarin hij opgaf. De Brit krijgt als teamgenoten de Spanjaard Jonathan Castroviejo, de Australiër Rohan Dennis, de Italiaan Filippo Ganna (de wereldkampioen tijdrijden), de Brit Tao Geoghegan Hart, de Ecuadoraan Jonathan Narvaez, de Italiaan Salvatore Puccio en de Brit Ben Swift.

Wielersport: Emirates schuift Gaviria naar voren in Giro

10:11 uur De wielerformatie van UAE Emirates schuift bij de komende Ronde van Italië Fernando Gaviria naar voren. De Colombiaan moet voor enkele sprintoverwinningen zorgen. Bij zijn eerste deelname in 2017 won Gaviria vier etappes en het puntenklassement. Vorig jaar won hij een rit. De Colombiaan krijgt bij zijn pogingen onder meer steun van de Argentijn Maximiliano Richeze.

Voor het klassement rekent het team op de Amerikaan Joe Dombrowski. Die werd vorig jaar twaalfde in de Giro. Een andere kanshebber op succes is de Italiaan Diego Ulissi. Hij won in de ronde van zijn land al zes keer een etappe. Verder bestaat het team uit de Amerikaan Brandon McNulty, de Colombiaan Sebastian Molano, de Italiaan Valerio Conti en de Deen Mikkel Bjerg.

De 103e Ronde van Italië begint zaterdag met een individuele tijdrit op Sicilië.

Voetbal: Manuel Baum nieuwe trainer Schalke 04

08:30 uur Manuel Baum is de nieuwe trainer van Schalke 04. De 41-jarige trainer ondertekende woensdag een contract tot de zomer van 2022 bij de club uit Gelsenkirchen.

Baum was van 2016 tot 2019 hoofdtrainer bij Augsburg. Sindsdien had hij bij de Duitse voetbalbond de beloften onder zijn hoede.

Schalke ontsloeg zondag trainer David Wagner. De club wacht in de Duitse competitie, inclusief vorig seizoen, al achttien wedstrijden op een zege. Baum kan zaterdag debuteren tegen RB Leipzig.