Manchester United en Newcastle trekken vergeefs aan Amsterdamse kopstukken Erik ten Hag en Marc Overmars maken seizoen af bij Ajax

Door Marcel van der Kraan en Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Erik ten Hag krijgt uit handen van Marc Overmars de Rinus Michels Award. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ajax komt woensdag in actie tegen Besiktas voor de Champions League, maar heeft zich al geplaatst voor de knock out-ronden na de winter. Het succes in Europa, gekoppeld aan de koppositie in de Eredivisie, maakt van trainer Erik ten Hag een kandidaat bij Manchester United en Marc Overmars een gewilde directeur voor Newcastle. Maar het nieuws is dat beide kopstukken Ajax in deze fase niet verlaten.